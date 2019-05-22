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مانشستر سيتي يستعد لدفع الشرط الجزائي لنجم أتليتكو مدريد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:05 م
مانشستر سيتي يستعد لدفع الشرط الجزائي لنجم أتليتكو مدريد
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أحمد عصام
 
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يستعد مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع الإسباني رودري لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏السبورت، إن مانشستر سيتي على إستعداد لدفع الشرط الجزائي لروردي، والذي يقدر بمبلغ 70 مليون يورو.

ويحرص أتليتكو مدريد على إبقاء رودري بأي ثمن للموسم القادم، وقد أعرب سيميوني في الفترة الأخيرة عن رغبته في الإبقاء على رودري، إلا أن اتليتكو مدريد لن يبذل جهدًا كبيرًا لتحسين عقده.

وأبلغ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رغبته في ضم روردي، لتدعيم خط وسط الفريق في الموسم المقبل.

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