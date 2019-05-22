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تطويرات في أرضية برج العرب قبل نهائي الزمالك والنهضة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:02 م
تطويرات في أرضية برج العرب قبل نهائي الزمالك والنهضة
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هاني عصام
 
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حصل مسئولو نادي الزمالك على تأكيدات بالتطوير في أرضية ستاد برج العرب قبل لقاء الإياب أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل بعد رفض ستاد القاهرة إستضافة المواجهة لعدم الإنتهاء من بعض التجهيزات.


ويسعى مسئولو الزمالك لظهور أرضية الملعب بصورة مميزة خاصة أن اللقاء يحظى بإهتمام إعلامي وجماهيري منقطع النظير.


ويرغب مسئولو الزمالك في امتلاء مدرجات برج العرب عن آخرها في لقاء الأحد المقبل على غرار ما حدث في مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان والتي شهدت حضور جماهيري غفير من جانب المنافس.


وكان لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان بالمغرب قد انتهى لمصلحة الأخير بالفوز بهدف نظيف.

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