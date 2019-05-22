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برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم توتنهام

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:00 م
برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم توتنهام
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أحمد عصام
 
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بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني في التفكير للتعاقد مع مهاجم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز في الموسم القادم.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن برشلونة لن يتعاقد مع ماكسي جوميز لاعب سيلتا فيجو كبديل لـ لويس سواريز في الموسم المقبل، وذلك بعد السعر الكبير الذي فرضه مسئولي سيلتا.


ويفاضل مسئولو البارسا بين الثنائي ديجو لورينتي لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وكريستيان استواني لاعب فريق جيرونا الإسباني.


ويحتاج البارسا للتعاقد مع مهاجم بشكل ضروري في الميركاتو الحالي، بعد الأزمات التي واجهت الفريق في الموسم الماضي، في حال غياب سواريز عن المباريات.

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