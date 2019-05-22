برشلونة يفكر في التعاقد مع مهاجم توتنهام

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني في التفكير للتعاقد مع مهاجم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز في الموسم القادم.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن برشلونة لن يتعاقد مع ماكسي جوميز لاعب سيلتا فيجو كبديل لـ لويس سواريز في الموسم المقبل، وذلك بعد السعر الكبير الذي فرضه مسئولي سيلتا.



