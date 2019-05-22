مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نارية

اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة ريكورد، إن ‏جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.



