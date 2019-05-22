مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نارية
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:58 م
أحمد عصام
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اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة ريكورد، إن جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.
وسيدفع السيتي المبلغ المطلوب من إدارة يوفنتوس، والمقدر يمبلغ (60 مليون يورو) للحصول على اللاعب الذي سيعوض رحيل دانيلو المتوقع.
ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في جلب ظهير ايمن مميز خلال الصيف، لتدعيم هذة الجبهة في الموسم المقبل.
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