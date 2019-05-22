ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نارية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:58 م
مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نارية
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

اقترب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وأشارت تقارير برتغالية حسب صحيفة ريكورد، إن ‏جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.


وسيدفع السيتي المبلغ المطلوب من إدارة يوفنتوس، والمقدر يمبلغ (60 مليون يورو) للحصول على اللاعب الذي سيعوض رحيل دانيلو المتوقع.


ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في جلب ظهير ايمن مميز خلال الصيف، لتدعيم هذة الجبهة في الموسم المقبل.

Advertisements
المزيد عن: مانشستر سيتي كورة رياضة أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي