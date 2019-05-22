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حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:51 م
حفل إفطار بيتي للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
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إسلام علي
 
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نظمت مستشفى "التأمين الصحي" بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور أحمد عبدالحفيظ، مدير المستشفى، حفل إفطار جماعي للعاملين بهيئة التأمين الصحي بالشرقية.

وكان على رأس الحاضرين الدكتور جمال سلامة، مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية، وعدد من أعضاء جهاز مدينة العاشر من رمضان، بينهم المهندس أسامة ندا، والدكتور محمد عبدالحميد، من لجنة الصحة بجمعية "المستثمرين"، والدكتورة نرمين فؤاد، والدكتورة علا عبدالله، والدكتور إيهاب عاطف، مدير المنطقة، والدكتورة نهاد محسن، مديرة اللجنة الطبية بالعاشر، والدكتور محمد فؤاد، مدير العيادات الخارجية، والمحاسب أشرف حسن، مدير إداري العيادات.

كما شهد الحضور عدد من الأطباء وقيادات المستشفى، منهم خالد الزيني، المدير المالي والإداري، وعمرو كمال، رئيس الأمن، وعلاء رضوان مشرف الأغذية، وحسام الشربيني، مسئول الأغذية، ورشا النجار، مسئول مكتب الفني بالمستشفي.

وحرصت إدارة المستشفى، بالتنسيق مع عدد من الطبيبات والعاملات بالمستشفى، على إعداد مائدة طعام داخل مطبخ المستشفى، وسط إشادات واسعة بحُسن وحفاوة الاستقبال.
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
حفل إفطار "بيتي" للعاملين في التأمين الصحي بالشرقية (صور)
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