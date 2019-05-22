محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي بتكلفة 5 مليون جنيه

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افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة 5 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدى بمركز مطوبس، لخدمة المرضي من أبناء المركز والمدينة والقري التابعة لهما، مؤكدًا على حسن معاملة المرضى والتخفيف عنهم والتزام الأطباء والتمريض وكافة العاملين بساعات العمل الرسمية والنبوتجيات لتلبية احتياجات المرضى، وذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة ابوالسعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والعميد احمد نافع، رئيس مجلس ادارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمطوبس، والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن وحدة العناية المركزة بإجمالي 22 سرير والتي تشمل الطابق الأول علوى والثاني من المبنى المستقل الجديد، حيث يبلغ عدد الأسرة بالطابق الاول علوى 11 سرير والمجهزة بـ " 12 مونيتور، و13 مخرج أكسجين، و7 فنت "، لافتًا ان الطابق الثاني مازال تحت التجهيز، مؤكدًا على أولوية الاهتمام بصحة المواطن، ودعم وتقديم أفضل الخدمات للوصول بالمستوى الصحي المقدم لأبناء المحافظة إلى أفضل المستويات بكفر الشيخ.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدى بمركز مطوبس قامت بإنشاء مبنى مستقل مكون من 3 طوابق داخل مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة 8 مليون جنيه شاملة الأجهزة على مساحة 200 متر بالجهود الذاتية يتضمن بنك الدم التجميعي بالطابق الأرضي والعناية المركزة تشمل الطابق الأول علوى والثاني، مضيفًا ان عملية الإنشاء تمت بناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ " إدارة بنوك الدم والعناية المركزة والطب العلاجي " وجمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدى بمركز مطوبس.

