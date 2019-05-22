"الحر وتسريب الامتحانات".. أبرز تريندات "جوجل"

تواجه مصر موجة صيفية حارة بدأت منذ أمس الثلاثاء وحتي يوم الجمعة والتي جعلت درجة الحرارة تصل إلى أكثر 40 درجة، وقد تصدرت محركات البحث في جوجل البحث عن درجات الحرارة والارصاد الجوية ومسلسلات رمضان، وتستعرض" الفجر" أبرز تريندات جوجل





أبو جبل الحلقة 16

بدأت الحلقة 16 فى مسلسل "أبوجبل" خروج وجيه" محمود البزاوى" من المستشفى وعودته لمنزله ومناقشة حادة بينه، ويخطط مع ابنته رحاب " نجلاء بدر" للوقيعة بعائلة أبوجبل فى فخ جديد خاصة أن رحاب أكدت لوالدها أن سعد أبوجبل لا يرد عليها عندما هاتفه .





يناقش سعد أبوجبل وشقيقه رزق الشراكة بينهما، ويرفض سعد الرد على تليفونه بعدما قامت رحاب " نجلاء بدر" بالاتصال به لأكثر من مرة ويؤكد سعد لشقيقه رزق أنه تغير ولن يرد على رحاب ويريد أن يؤدبها ويجد رزق رحاب "نجلاء بدر" أمام الباب وتأخذ زوجها سعد وتتوجه لمنزلهما وتعاتبه على عدم رده عليها، فيؤكد لها أنه تغير وأنه لن يقبل الوضع القديم الذى كانت فيه رحاب ترفع صوتها عليه وتسيطر عليه، لكن رحاب تضغط عليه.





يقابل رئيس المباحث حسن أبوجبل، ويؤكد له أن "عرسة" لم تثبت التحريات تورطه في حريق وسرقة منزله وما زال شعبان ابن عمه هو المتهم الأول في الحريق وسرقة الـ30 مليون جنيه ولكن حسن أبوجبل " مصطفى شعبان " يطالب رئيس المباحث بالبحث عن الجانى لأنه متاكد من براءة شعبان .





طقس اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا في درجات الحرارة، طقس اليوم، الأربعاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيفٌ ليلا، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع 4 إلى 5 درجات، اليوم الأربعاء.





وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى : القاهرة 25 43 ، وشبين الكوم 23 43 ، طنطا 23 43، دمنهور 21 41 ، الإسكندرية 20 39 .





ولد الغلابة الحلقة 16

يؤجر عيسي وفرح"احمد السقا -مي عمر" سيارة للوصول إلى مخزن المخدرات في المنيا، كما يحصل رشوان علي خريطة مخزن المخدرات ، ويسعي عيسي وفرح للوصول المخرن ، ويعثر فرح وعيسي سيارة التاكسي المفقودة في مخرن المخدرات ويجمعان المخدرات في السيارة ، في نفس الوقت الذي يصل فيه رشوان للمخزن قبل مغادرتهم.





درجة الحرارة يوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة، والإسكندرية العظمى 41 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.





زي الشمس الحلقة 16

بدات الحلقة 16 من مسلسل زي الشمس بتصديق نور "دينا الشربيني" سيف "أحمد مالك" المتهم بقتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، بدأت البحث عن خيوط توصلها إلى شقيقتها، بعد إيمانها التام أنها مازالت على قيد الحياة، واتضح ذلك من خلال اطمئنانها على وجود البالطو الأحمر في حقيبتها، وبحثها عن رباب خطيبة سيف، كما بدأت نور الاهتمام أكثر لأبناء فريدة، وتحاول الاقتراب منهم وجذبهم نحوها، حتى تعوضهم عن غياب دور والدتهم.





تسريب امتحان الجغرافيا

شهدت اليوم الإربعاء، علي جروبات طلاب أولى ثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولًا لصور امتحان جغرافيا أولى ثانوي الترم الثاني 2019، الذي يؤديها طلاب الآن داخل اللجان.





وقد دخل صباح اليوم طلاب أولى ثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك لبدء امتحان جغرافيا أولى ثانوى الترم الثانى 2019.







