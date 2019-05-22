مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر (تغطية مباشرة) الدوري المصري منقول عبر قناة ON SPORT HD

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى اليوم بث مباشر ،تتجه أنظار محبي وعشاق النادي الأهلي خاصة والكرة المصرية بشكل عام مساء اليوم الأربعاء نحو أرضية ملعب “برج العرب”، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.





مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

مشاهدة الاهلى والاسماعيلى بث مباشر اليوم، يدخل النادي الأهلي اللقاء عاقدا العزم على تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة صحوته الأخيرة في الدوري، حيث يحتل الشياطين الحمر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة.





مشاهدة الأهلي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الاسماعيلى والاهلى بث مباشر، على الجانب الآخر يدخل الإسماعيلي اللقاء واضعا نصب عيناه الثلاث نقاط على الرغم من سوء المستوى هذا الموسم، حيث يسعى لتحسين مركزه بعض الشئ بعد ضمن بقائه رسميا في الدوري، حيث يقبع الدراويش في المركز السابع برصيد 41 نقطة.





قائمة النادي الاهلى لمباراة الاسماعيلى :

رابط الاهلى المصري بث مباشر ضد الاسماعيلى اليوم، أعلن المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي قائمة الفريق لمباراة الدراويش، حيث ضمت القائمة كلا من :





حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، جونيور أجاي، صالح جمعة، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، جيرالدو.

خط الهجوم: ومروان محسن، وليد أزارو.





مباشر الان مشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

يوتيوب مباراة الاهلى والاسماعيلى تنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الثامنة عشر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب برج العرب، وتنقل المباراة على كلا من قناة أون سبورت ونايل للرياضة.



