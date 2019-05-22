على طريقة ميسي وسليمان.. نجوم تراجعوا عن اعتزال اللعب الدولي





شهدت قائمة منتخب مصر الأولية التي أعلنها المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، تواجد صانع ألعاب الأهلي وليد سليمان الذي تراجع عن قرار إعتزاله دولياً.





وكان سليمان قد أعلن إعتزاله اللعب الدولي في شهر نوفمبر من العام الماضي وذلك على خلفيه استبعاده الدائم من معسكرات الفراعنة منذ تولى أجيري ولكنه تراجع عن القرار في أول شهر فبراير الماضي وذلك أملاً في المشاركة في بطولة أمم أفريقيا





وعلى طريقة سليمان وجيان؛ فهناك لاعبين آخرين سواء محلياً أو عالمياً قرروا التراجع عن قرار الإعتزال وهذا ما نرصده لكم عبر تقرير موقع "الفجر الرياضي" التالي:





- أسامواه جيان:

استجاب مهاجم غانا لطلب رئيس البلاد بمعاونة منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية 2019 التي ستستضيفها مصر الشهر المقبل، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اللاعب اعتزاله اللعب دوليا.





- عماد متعب:

أعلن "متعب الحراس" اعتزاله اللعب دولياً عام 2012، بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بدورة الألعاب لندن 2012 وإهداره للعديد من الفرص، لتنهال عليه الانتقادات التي دفعته للاعتزال، لكنه تراجع عن قراره وعاد مجدداً.





- محمود عبد الرازق "شيكابالا":

في 2010؛ أعلن نجم الزمالك إعتزاله دولياً، بسبب الهتافات المسيئة التي تعرض لها شيكابالا من جماهير الأهلي في لقاء القمة، حيثُ أرسل خطاباً لاتحاد كرة القدم المصري، يعتذر فيه عن اللعب الدولي، لمروره بظروف نفسية سيئة تمنعه من الانضمام لمعسكر منتخب مصر ولكن تراجع بعد ذلك.





- عصام الحضري:

أعلن السد العالي على لسان وكيل أعماله إعتزاله اللعب الدولي في يناير 2013، بسبب جلوسة دائمًا على دكة البدلاء وعدم احتياج الفراعنة لمجهوداته، ولكن بعد ذلك تراجع عن قراره.





- ميسي:

في 2016؛ قرر ليو الإعتزال دولياً بعد خسارة الفريق لنهائي كأس كوبا أميركا أمام تشيلي لكنه عاد مجدداً للمشاركة مع التانجو،





- بول سكولز:

سكولز لاعب منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، قد عاد عن قرار الاعتزال العام 2012، بعد عام من قراره، ليلعب موسماً آخر قبل أن يعلن اعتزاله نهائياً بعد ذلك.





- فان نستلروي:

قرر الهولندي نستلروي إعتزال اللعب الدولي، في يناير 2007، على خلفية خلافاته مع المدير الفني للطواحين الهولندية ماركو فان باستن، ولكن سرعان ما عاد عن القرار بعد ضغط من زملائه.





- زيدان:

أعلن زين الدين زيدان قراره باعتزال اللعب دوليً، بعد الخروج من ربع نهائي يورو 2004، لكنه عاد عن قراره ليلتحق بالمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم التي خاضها مع منتخب فرنسا في ألمانيا 2006 وبعدها اعتزل بشكل نهائي.





- صامويل إيتو:

اتخذ إيتو قراره بإعتزال اللعب دولياً بعد مباراة ليبيا في سبتمبر 2013 عقب خلاف مع المدرب فولكر فينك وهو الأمر الذي استدعى تدخل وزارة الرياضية الكاميرونية التي أقنعته بالعودة عن قراره.



