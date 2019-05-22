الصفاقسي والنجم يقدمان هدية للترجي في الدوري التونسي





حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري التونسي الممتاز، بين نادي النجم الساحلي ونظيره الترجي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب "الطيب المهيري".





وبذلك قدم الفريقان هدية ثمينة للترجي متصدر مسابقة الدوري برصيد 53، ليصبح الفريق على بعد خطوة من تحقيق اللقب بعد إنفراده بالصدارة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، وذلك قبل ثلاثة جولات من نهاية المسابقة، بينما يتبقى للترجي 4 لقاءات.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا بفارق الأهداف عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث بالبطولة.



