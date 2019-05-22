ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصفاقسي والنجم يقدمان هدية للترجي في الدوري التونسي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:40 م
الصفاقسي والنجم يقدمان هدية للترجي في الدوري التونسي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

حسم التعادل السلبي قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري التونسي الممتاز، بين نادي النجم الساحلي ونظيره الترجي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب "الطيب المهيري".

وبذلك قدم الفريقان هدية ثمينة للترجي متصدر مسابقة الدوري برصيد 53، ليصبح الفريق على بعد خطوة من تحقيق اللقب بعد إنفراده بالصدارة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، وذلك قبل ثلاثة جولات من نهاية المسابقة، بينما يتبقى للترجي 4 لقاءات.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متفوقًا بفارق الأهداف عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث بالبطولة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي