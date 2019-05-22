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المواهب والإقبال الكثيف أبرز مشاهد أكاديمية مركز شباب تلا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:39 م
المواهب والإقبال الكثيف أبرز مشاهد أكاديمية مركز شباب تلا
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مصطفي الجندي
 
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تشهد أكاديمية مركز شباب تلا لأشبال وناشئين كرة القدم تدريباتها خلال شهر رمضان بمشاركة عدد كبير من اللاعبين صغار السن تحت إشرف عدد من المدربين ولاعبين الكرة.

وشهد المران تدريبات بدنية وجري حول الملعب، ثم إجراء تقسمات بين الأعمار الواحدة، أسفرت عن ظهور عدد من المواهب الصغيرة التي تتمتع بالمهارة العالية رغم صغر السن/ كما يتواجد في التدريبات عدد من البنات صغار السن.

ويقود التدريبات المدربين سمير شوقي، أحمد فيلكس، سيد عبد الغفار، سعيد المشد، محمود الشحنه، محمد عمارة، ويتولى السيد عادل تدريب حراس المرمى .

ويجرى المران تحت الأضواء الكاشفة على ملعب مركز شباب تلا خلال شهر رمضان الحالي من سن 5 سنوات حتى 18 سنة.

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