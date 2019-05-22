كورة ستار YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي FiLGoaL رابط لايف

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أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء اليوم ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.





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وضمت القائمة 21 لاعباً هم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وناصر ماهر، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعلى معلول، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وهشام محمد، ووليد أزارو، ومصطفي شوبير، وجيرالدو.





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وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.





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موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي

بطولة الدورى المصري الممتاز

الساعة : 22:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 23:00 مساء بتوقيت السعودية

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