خاص.. دينا الشربيني تواصل تصوير "زي الشمس" في الدقي

مسلسل "زي الشمس" يُعرض خلال شهر رمضان، على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وقناة MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساء و12 منتصف الليل.



