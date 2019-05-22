خاص.. دينا الشربيني تواصل تصوير "زي الشمس" في الدقي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:20 م
نور طلعت
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علم "الفجر الفني"، من مصادره الخاصة أن الفنانة دينا الشربيني، تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني "زي الشمس"، في منطقة الدقي بالمهندسين وتحديدًا في الطابق العلوي من مستشفى ابن سينا.
مسلسل "زي الشمس" يُعرض خلال شهر رمضان، على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وقناة MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساء و12 منتصف الليل.
ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.
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