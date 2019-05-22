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مفاجأة.. جروس يرحل عن الزمالك بعد الكونفدرالية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:33 م
مفاجأة.. جروس يرحل عن الزمالك بعد الكونفدرالية
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن استقرار رئيس النادي على رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد مباراة نهضة بركان المغربي.

 

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وجاء قرار إدارة الزمالك برحيل جروس حتى لو نجح في التتويج بالكونفدرالية الافريقية بسبب التحفظ على بعض الأمور الفنية داخل الفريق.

 

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان بهدف نظيف في لقاء الذهاب بالمغرب سجله التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.

 

وسيطرت حالة من الغضب الشديد لدى رئيس نادي الزمالك بشكل كبير بسبب بعض القرارات الفنية لدى جروس خلال مباراة الذهاب ورفضه الاستجابة لنصائحهم.

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