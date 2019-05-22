كورة لايف رابط بث مباشر On SPORTS HD مشاهدة مباراة الاهلي والاسماعيلي يلا شوت مشاهدة El Ahly مباشر “يوتيوب” Ahly Dawri

الاهلي والاسماعيلي بث مباشر , الدوري المصري الممتاز 2018-2019 الاسبوع الثامن عشر مرحلة الاياب , سنكون علي موعد اليوم مع قمة كبيرة في الدوري المصري تلك التي ستجمع بين الاهلي والاسماعيلي في لقاء مؤجل من الاسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.





الاهلي والاسماعيلي بث مباشر





الاهلي والاسماعيلي قد تواجها في افتتاحية مباريات الدوري في لقاء اقيم في شهر يوليو من العام الماضي وانتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في مباراة نجح فيها سعد الجزيري في احراز هدف التقدم للاسماعيلي قبل ان يتعادل محمد شريف للنادي الاهلي في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة.





الموقعة اليوم ستكون هامة للغاية بين الفريقين فالاهلي يسعي لمواصلة صدارته والحفاظ علي قمة الدوري المصري لاشعار اخر في المقابل الاسماعيلي يسعي لتحسين مركزه في جدول المسابقة قبل نهاية مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد موسم مخيب للامال للدراويش.





الاهلي والاسماعيلي بث مباشر





بطاقة مباراة الاهلي اليوم.





الدوري المصري الممتاز 2018-2019

الدور الثاني - الجولة الثامنة عشر













موعد المباراة.





يوم الاربعاء 22 مايو 2019

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة



