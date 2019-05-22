جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)

نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، إفطارها الجماعي السنوي بالمطعم المركزي للمدن الجامعية، بحضور قيادات الجامعة.





قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبر عن سعادته البالغة بحضوره ومشاركتة هذا الافطار الجماعى، مؤكدا أن العاملين بجامعة هم الركيزة الأساسية لمنظومة الجامعة وركن هام لتطويرها ودعاهم إلى الاجتهاد فى العمل لرفع شأن جامعة كفر الشيخ.





وقال القمري، إن الإفطار الجماعي يؤكد التواصل المستمر بين جميع أسرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط مسلمين ومسيحيين، حرصًا على مد أواصر التواصل وبث روح التعاون والتقارب بين الجميع.



