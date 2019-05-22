جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:32 م
الفجر
Advertisements
Advertisements
نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، إفطارها الجماعي السنوي بالمطعم المركزي للمدن الجامعية، بحضور قيادات الجامعة.
قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبر عن سعادته البالغة بحضوره ومشاركتة هذا الافطار الجماعى، مؤكدا أن العاملين بجامعة هم الركيزة الأساسية لمنظومة الجامعة وركن هام لتطويرها ودعاهم إلى الاجتهاد فى العمل لرفع شأن جامعة كفر الشيخ.
وقال القمري، إن الإفطار الجماعي يؤكد التواصل المستمر بين جميع أسرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط مسلمين ومسيحيين، حرصًا على مد أواصر التواصل وبث روح التعاون والتقارب بين الجميع.
وعبر القمري عن سعادته بالتواجد وسط منسوبي الجامعة في هذه الأجواء الرمضانية، للإفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو لقاء مميز من كل عام خلال شهر رمضان الكريم لتجديد العهد مع العاملين بالجامعة لاستكمال مسيرة النجاح.
Advertisements
- كفر الشيخ تنظم إفطارا جماعيا لأهالي "أولاد سعيد" ببلطيم (صور)
- جامعة كفر الشيخ تقيم حفل إفطار جماعي للعاملين
- "الوحدة الوطنية" تجمع مسلمي ومسيحي شبرا في حفل إفطار جماعي (صور)
- جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارا جماعيا للعاملين وأعضاء هيئة التدريس (صور)
- محافظ سوهاج يكرم الطلاب المتفوقين في إفطار الجامعة السنوي (صور)
- محافظ كفر الشيخ يشارك أهالي الضبعة الإفطار ويستمع لمشاكلهم (صور)
- اتحاد طلاب جامعة حلوان ينظم حفل إفطار جماعي (صور)
- "طب كفر الشيخ" والمستشفى الجامعي ينظمان إفطارا جماعيا (صور)
- رئيس جامعة حلوان يشارك طلاب المدن الجامعية إفطار رمضان
- حفل إفطار جماعي بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة الفيوم الثلاثاء المقبل