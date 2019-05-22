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جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:32 م
جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)
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الفجر
 
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نظمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، إفطارها الجماعي السنوي بالمطعم المركزي للمدن الجامعية، بحضور قيادات الجامعة.

قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبر عن سعادته البالغة بحضوره ومشاركتة هذا الافطار الجماعى، مؤكدا أن العاملين بجامعة هم الركيزة الأساسية لمنظومة الجامعة وركن هام لتطويرها ودعاهم إلى الاجتهاد فى العمل لرفع شأن جامعة كفر الشيخ.

وقال القمري، إن الإفطار الجماعي يؤكد التواصل المستمر بين جميع أسرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط مسلمين ومسيحيين، حرصًا على مد أواصر التواصل وبث روح التعاون والتقارب بين الجميع.

وعبر القمري عن سعادته بالتواجد وسط منسوبي الجامعة في هذه الأجواء الرمضانية، للإفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو لقاء مميز من كل عام خلال شهر رمضان الكريم لتجديد العهد مع العاملين بالجامعة لاستكمال مسيرة النجاح.
جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)
جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)
جامعة كفر الشيخ تنظم إفطارًا جماعيًا بحضور رئيسها (صور)
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