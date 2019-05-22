محافظ الدقهلية: تأجيل امتحانات مواد يوم غد الخميس بالصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية إلى أول يونيو
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:31 م
محمد كشك
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تأجيل امتحانات مواد يوم غد الخميس بالصف الأول الثانوي والدبلومات الفنية بالمحافظة حتى الأول من يونيه القادم بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحرصا على سلامة ابنائنا الطلاب.
يذكر أن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى من التعليم العام والفني يؤدون هذه الأيام امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي في مختلف مدارس الدقهلية.
ومن جانبه أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على أن الامتحانات في باقي مواد الجدول ستجري في مواعيدها حسب ترتيبها في جدول الامتحانات المعلن سابقا.
هذا وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم ومن منطلق الحرص على الطلاب تأجيل امتحانات يوم غد الخميس بسبب الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة.
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