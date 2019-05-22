برشلونة يحدد بديل سواريز

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاربعاء من العاصمة الإنجليزية لندن أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني قد حددت بديل الأوروجوياني لويس سواريز والذي من المنتظر أن يكون البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم الريدز فريق نادي ليفربول الإنجليزي.





وقالت صحيفة " صن " البريطانية أن برشلونة تواصل مع وكيل أعمال أوريجي من أجل بحث إمكانية ضمه لصفوف البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.





ويبحث فالفيردي عن مهاجم يكون بديل للبيستوليرو لويس سواريز بسبب تقدمه في العمر ويعتبر أوريجي من الاولويات لدى فالفيردي خاصةً بسبب تألقه اللافت وقيادته ليفربول للفوز على برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



