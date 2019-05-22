ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:26 م
مفتي الجمهورية: مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية
الدكتور شوقي علام
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ذكرى معركة الفرقان تحل في السابع عشر من رمضان، موضحًا أنها معركة بدر الكبرى، عنوان اللجوء لله سبحانه وتعالى والرضا لما عنده.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأربعاء، أن المتأمل في بدر يدرك أن اختيار الله للنبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة هو الاختيار الأصلح.

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق بانتصار المسلمين ويقطع دابر المسلمين، وأن انتصار المسلمين في هذه المعركة كان بداية لقطع دابر الكافرين، لافتًا إلى أن الحرب كانت خيرًا لأنها إرادة الله سبحانه وتعالى للمسلمين.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن مبدأ الشورى كان أهم مكاسب هذه المعركة، مؤكدًا أن مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية، وأن الشورى من واجبات القائد وليست تفضل منه أو منة منه لمن ولاه الله عليهم، متابعًا: "ولا تكتمل الشورى إلا عندما يدرك الناس أن عليهم طلب حقوقهم في إدارة أمورهم بفقه وذكاء".
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو الدكتور شوقي علام اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي