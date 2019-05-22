مفتي الجمهورية: مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ذكرى معركة الفرقان تحل في السابع عشر من رمضان، موضحًا أنها معركة بدر الكبرى، عنوان اللجوء لله سبحانه وتعالى والرضا لما عنده.



وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090" مساء اليوم الأربعاء، أن المتأمل في بدر يدرك أن اختيار الله للنبي، صلى الله عليه وسلم، والصحابة هو الاختيار الأصلح.



وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق بانتصار المسلمين ويقطع دابر المسلمين، وأن انتصار المسلمين في هذه المعركة كان بداية لقطع دابر الكافرين، لافتًا إلى أن الحرب كانت خيرًا لأنها إرادة الله سبحانه وتعالى للمسلمين.



وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن مبدأ الشورى كان أهم مكاسب هذه المعركة، مؤكدًا أن مبدأ الشورى يؤسس لأمة راقية، وأن الشورى من واجبات القائد وليست تفضل منه أو منة منه لمن ولاه الله عليهم، متابعًا: "ولا تكتمل الشورى إلا عندما يدرك الناس أن عليهم طلب حقوقهم في إدارة أمورهم بفقه وذكاء".

