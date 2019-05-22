عاجل.. حريق في النادي الأهلي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:18 م
آية حمروشي
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شهد مقر النادي
الأهلي، بفرع الشيخ زايد، حالة توتر قبل قليل بعد نشوب حريق داخل مقر النادي بشكل مفاجئ
ليصاب المتواجدين بحالة من الهلع والقلق.
ونشب الحريق داخل
مقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد منذ قليل بعدما اشتعلت النيران داخل كشك بالنادي
الأهلي بالشيخ زايد، وتم السيطرة على النيران.
وقام أفراد أمن
النادي الأهلي، بإستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء وجاري السيطرة على
الحريق ولا يوجد حتى الآن خسائر في الأرواح.
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