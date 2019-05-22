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انهيار منزل من 5 طوابق في الغربية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:19 م
انهيار منزل من 5 طوابق في الغربية
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شهد شارع سعد زغلول بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، انهيار منزل مكون من 5 طوابق دون وقوع أصابات بعد أن تمكن أصحاب المنزل من مغادرته قبل دقائق من انهياره.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع سعد زغلول بزفتى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة وتم كردون أمني بمحيط العقار المنهار.

وتم استدعاء مسؤلي الإدارة الهندسية بزفتي لمعاينة العقار والمنازل المجاورة له واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه وأخطرت النيابة العامة.
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