الذهب يتعافي عند تسوية التعاملات قبل إعلان الإحتياطي الفيدرالي
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:12 م
وكالات
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تعافت أسعار الذهب عند التسوية اليوم الأربعاء، مع تراجع سوق الأسهم الأمريكية، حيث هبط مؤشر "داو جونز" بأكثر من 100 نقطة خلال التعاملات.
ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقده في وقت مبكر من هذا الشهر.
وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي إنه ليس هناك خطة لسفر وفد من واشنطن إلى الصين لاستكمال المحادثات التجارية.
وكان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة صرح بأن بكين على استعداد لاستئناف المحادثات مع واشنطن، ولكنه ألقى باللوم على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتغير رأيه بشكل متكرر تجاه الصفقات.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.1 % ليصل إلى 1274.20 دولار للأوقية بعد أن كان متراجعاً عند مستوى 1272 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
فيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1274.79 دولار للأوقية في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش.
وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.052.
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