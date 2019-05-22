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بالأسماء.. تجديد حبس 7 متهمين بينهم فتاة في 5 قضايا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:06 م
بالأسماء.. تجديد حبس 7 متهمين بينهم فتاة في 5 قضايا
حبس - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة تجديد حبس 7 متهمين في 5 قضايا مختلفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بينهم الفتاة هند طلعت المحبوسة على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019.

وشملت القرارات، تجديد حبس محمود زياد، 15 يوما على القضية رقم 770 لسنة 2019، والمعروفة باسم "قضية ألتراس أهلاوي"، ومصطفى محمود (دالي)، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2019، المعروفة باسم "قضية ألتراس زمالك".

وقررت تجديد حبس كلا من، حسن خالد وخالد محمد عبدالسلام، على ذمة القضية رقم 488 لسنة، وتجديد حبس هشام عادل سليم وعبده محمد السيد، 15 يوما على ذمة القضية 1739 لسنة 2018.

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