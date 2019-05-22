من الأفضل؟.. كل ما قدمه ميسي ورونالدو مع أنديتهما في موسم 2018 - 2019





لا تزال المقارنات جارية بين الأسطورتين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وذلك على الرغم من رحيل "الدون" عن الليجا الإسبانية.





وكان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد في صيف 2018 ليبدأ رحلة جديدة مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي، ويترك الملكي والسباق الخاص مع ميسي منافسه اللدود.





وفيما يلي يرصد لكم تقرير موقع "الفجر الرياضي" أرقام الثنائي هذا الموسم مع أنديتهم:





- كريستيانو × أرقام:

لعب خلال الموسم مع يوفنتوس 43 مباراة بمختلف البطولات حيثُ سجل 28 هدفاً واستقبلت شباكه 13 هدفاً.





الدوري الإيطالي: لعب 31 مباراة وسجل 21 هدفاً وصنع 11 أسيست





دوري الأبطال: خاض 9 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين (وصل مع فريقه لدور ربع النهائي).





السوبر الإيطالي 2018: شارك رونالدو وسجل هدفاً ولعب مباراتين فقط في كأس إيطاليا ولم يسجل خلالهما.





- الألقاب والإنجازات:

* حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي

* حصد لقب الدوري الإيطالي للموسم 2018/19

* حصد لقب السوبر الإيطالي 2018 بعد الفوز على ميلان 1-0 (هدف رونالدو)





- ميسي × أرقام:

لعب 49 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات خلال موسم 2018/19 وتمكن من تسجيل 50 هدفاً وصنع 22 أسيست.





الدوري الاسباني: لعب 34 مباراة وسجل 36 هدفاً وصنع 15 أسيست

دوري الأبطال: لعب 10 مباريات وسجل 12 هدفاً وصنع 3 أهداف

كأس الملك: خاض 4 مباريات وسجل هدفين وصنع 3 أهداف

كأس السوبر الاسباني: شارك في المباراة وصنع هدفاً (برشلونة وإشبيلية 2-1)





- الألقاب والإنجازات:

* الحذاء الذهبي في الليجا حيث سجل 36 هدفاً منفرداً بصدارة الهدافين

* حصد لقب الدوري الاسباني مع البارسا موسم 2018/19

* حصد لقب كأس السوبر الإسباني 2018



