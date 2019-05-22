نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة الشهيد مارمينا فلمنج
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:51 م
محمد رجب - دينا حسن
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أناب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، لحضور مراسم جنازة القمص صرابامون عطية إبراهيم، راعي كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وأحد كبار كهنة المحافظة، وذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وممثلا عن مديرية أمن الإسكندرية.
وقدم نائب المحافظ واجب العزاء للآباء القساوسة وكهنة الكنيسة، وبعث لهم تعازي الدكتور عبد العزيز قنصوه، متنمنيا أن يتغمد الله ذلك الواعظ العظيم بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
يذكر أن القمص صرابامون عطية توفي عن عمر يناهز ٨٤ عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت قرابة ٤٣ عاما، وقد سمي قسا بيد البابا شنودة الثالث فى ١٩ ديسمبر ١٩٧٦ ورقى إلى رتبة القمصية فى ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٧.
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