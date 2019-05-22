ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة الشهيد مارمينا فلمنج

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:51 م
نائب محافظ الإسكندرية يشارك في مراسم جنازة راعي كنيسة الشهيد مارمينا فلمنج
Advertisements
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
Advertisements

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أحمد جمال نائب المحافظ، لحضور مراسم جنازة القمص صرابامون عطية إبراهيم، راعي كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وأحد كبار كهنة المحافظة، وذلك بحضور العميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وممثلا عن مديرية أمن الإسكندرية.

وقدم نائب المحافظ واجب العزاء للآباء القساوسة وكهنة الكنيسة، وبعث لهم تعازي الدكتور عبد العزيز قنصوه، متنمنيا أن يتغمد الله ذلك الواعظ العظيم بواسع رحمته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

يذكر أن القمص صرابامون عطية توفي عن عمر يناهز ٨٤ عاما بعد خدمة كهنوتية امتدت قرابة ٤٣ عاما، وقد سمي قسا بيد البابا شنودة الثالث فى ١٩ ديسمبر ١٩٧٦ ورقى إلى رتبة القمصية فى ٢٤ نوفمبر ٢٠٠٧.
Advertisements
المزيد عن: محافظة الإسكندرية راعي كنيسة الشهيد مارمينا فلمنج اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي