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سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:41 م
سعر الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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تراجع سعر الدرهم الإماراتي بشكل نسبي في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ولم يسجل ارتفاعا فى أى من البنوك، وسجل المصرف العربى الدولى أعلى سعر للشراء بنحو 4.62 جنيه، بينما سجل بنك HSBC أقل سعر للبيع بقيمة 4.62 جنيه، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.61 جنيها للشراء
4.66 جنيها للبيع


سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.61 جنيها للشراء
4.63 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.60 جنيها للشراء
4.65 جنيها للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.60 جنيها للشراء
4.63 جنيها للبيع 
 
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
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