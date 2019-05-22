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تأجيل امتحانات دبلومات "الخط العربي" و"التخصص في الخط" و"الثانوي الفني للصم وضعاف السمع"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:40 م
تأجيل امتحانات دبلومات الخط العربي والتخصص في الخط والثانوي الفني للصم وضعاف السمع
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات دبلومي الخط العربى والتخصص في الخط والتهذيب، وامتحان الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، والمقرر انعقادهما غداً الخميس 23 مايو 2019، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومن منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحان دبلوم الخط العربي يوم الأحد 26 مايو 2019، أما طلبة دبلوم التخصص فتؤجل إلى يوم الخميس 30 مايو 2019.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لطلبة الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع فقد تقرر إجراء امتحان مادة التكنولوجيا والمعدات والدوائر الرقمية إلى يوم الثلاثاء 28 مايو 2019، على أن تستكمل باقي الامتحانات العملية كما هي موضحة بالجدول.

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