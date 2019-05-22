مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر حلقة 17 منقول عبر قناة MBC Masr
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:32 م
الفجر الفني
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، الحلقة الـ 17 ، ويتم عرض الحلقة الجديدة الآن، وسيكون ضيف الحلقة الفنانو حلا شيحة.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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