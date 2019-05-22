مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة..وإصرار الأهلي علي الفوز

يتربع النادي الأهلي علي عرش الدوري برصيد 73 نقطة، ويلتقي اليوم الأربعاء، مع فريق الإسماعيلي علي ملعب برج العرب، ويتصارع الأهلي من أجل الحفاظ علي صدارة جدول الدوري مع منافسيه الزمالك وبيراميدز، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط ويحتلان المركز الثاني والثالث.





وفريق الإسماعيلي كان يتنافس علي الهبوط ولكن بعد فوزه علي فريق الداخلية 2/0 استطاع الوصول إلى المركز السابع برصيد 41 نقطة وضمن البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.





إذا فاز الأهلي في المباراة المرتقبة سيصل إلى اللقب 41 في الفوز ببطولة الدوري المصري، و إذا استطاع الإسماعيلي الفوز للمباراة سيصبح منافسا علي المركز الرابع، ليتمكن من الدخول في بطولة الكونفدرالية ولكن بشرط الفوز في الثلاث مباريات القادمة.





ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بكل حماس وإصرار علي الفوز ليتمكن من الحفاظ علي اللقب، ويمتلك الأهلي مجموعة لاعبين ( وليد ازارو، ووليد سليمان، صالح جمعة، رمضان صبحي، مروان محسن، حسين الشحات)، ويعتمد الأهلي عليهم من أجل تحقيق الفوز.





توقيت المباراة والقنوات الناقلة:

التوقيت: في العاشرة مساءاً



