اعتراف أممي يوجود إرهابيون مطلوبون دوليا يقاتلون في ليبيا (فيديو)

اعترف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بوجود عناصر إرهابية مطلوبة دوليا تقاتل فى ليبيا، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز" في مقطع فيديو يحتوي على تقرير مصور لها.





ودعا سلامة، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن، امس الثلاثاء، إلى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا، على خلفية كشف تهريب سفينة تركية سلاحا لميليشيات طرابلس.





وطالب مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف فورى لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة.



