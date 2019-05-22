مسلسلات رمضان 2019 .. محمد إمام: حلقات "هوجان" القادمة "مولعة"

قرر الفنان محمد عادل إمام تشويق جمهوره للأحداث المقبلة في مسلسل "هوجان" الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي في شهر رمضان الجاري، ونشر إمام صورة من المسلسل علي حسابه الشخصي علي "إنستجرام"، وعلق علي الصورة قائلًا: "الحلقات اللي جاية مولعة.. تفتكروا ايه اللي هيحصل لهوجان".





يجسد محمد إمام خلال مسلسل "هوجان" شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.





"هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.



