حفتر يبلغ ماكرون: الحرب تتوقف في ليبيا عندما تكون الظروف مواتية

أفاد مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، أنه سيكون مستعدا لنقاش سياسي شامل عندما تكون الظروف مواتية لوقف إطلاق النار.

حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنك" الفرنسية

عن المسؤول،

إن شروط الهدنة غير متوفرة في ليبيا، مشيراً إلى أن الجيش الليبي لا

يستفيد ماليا من مبيعات النفط في شرق البلاد.

ووصل حفتر إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، لعقد اجتماعات مع ماكرون، بعد أسبوعين من استضافة الأخير رئيس حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج.





وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية واسعة في الرابع من أبريل، "لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تيسطر عليها".





وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، من أن البلاد "على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية"، مما قد يعرض جيرانها للخطر. وقال إن متطرفين من تنظيمي داعش القاعدة يستغلون الفراغ الأمني بالفعل.

وأكد حفتر،