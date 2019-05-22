صراع الهبوط.. رسمياً 3 فرق ضمنت البقاء وبتروجيت ضمن 6 أندية مهددة بالهبوط
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:08 م
Advertisements
Advertisements
ضمنت 3 فرق بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم البقاء في الدوري الموسم القادم بعد جولة أمس الـ33 التي أقيمت مبارياتها يوم الثلاثاء امسن بينما اقترب نادي بتروجيت من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.
الدوري المصري
حيث تأكد بقاء أندية ” سموحة وطلائع الجيش وانبي” في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزهم اليوم على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وبتروجيت خلال مباريات اليوم.
وأصبح رصد انبي بعد فوزه اليوم 39 نقطة ليحتل المركز التاسع بينما احتل المركز الثامن طلائع الجيش برصيد 40 نقطة أما نادي سموحة فقد جاء بالمركز العاشر برصيد 38 نقطة.
وانحصرت الآن المنافسة على مقعد الهبوط بين 6 أندية هم: ” بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي ووادي دجلة”.
Advertisements
- 6 أندية تبحث عن طوق النجاة بالجولة 26 من الدوري المصري
- الميركاتو المصري: إضافة ٢٨ أجنبيا وسوريين وتصعيد ١٣٦ شابا وإعارة ٦٨ والاستغناء عن ٨٦
- حصاد الجولة الـ25.. صراع القاع يشتعل والأهلي على مشارف التتويج باللقب
- تعرف على المباريات المتبقية لأندية القاع بالدوري المصري وفرص كل فريق
- ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المصري
- جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك الصعب على الداخلية
- جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك الصعب على الداخلية
- صراع البقاء.. موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة
- مواعيد مباريات الأسبوع 33 في الدوري الممتاز