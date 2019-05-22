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صراع الهبوط.. رسمياً 3 فرق ضمنت البقاء وبتروجيت ضمن 6 أندية مهددة بالهبوط

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:08 م
صراع الهبوط.. رسمياً 3 فرق ضمنت البقاء وبتروجيت ضمن 6 أندية مهددة بالهبوط
صورة أرشيفية
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ضمنت 3 فرق بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم البقاء في الدوري الموسم القادم بعد جولة أمس الـ33 التي أقيمت مبارياتها يوم الثلاثاء امسن بينما اقترب نادي بتروجيت من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

الدوري المصري
حيث تأكد بقاء أندية ” سموحة وطلائع الجيش وانبي” في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزهم اليوم على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة وبتروجيت خلال مباريات اليوم.

وأصبح رصد انبي بعد فوزه اليوم  39 نقطة ليحتل المركز التاسع بينما احتل المركز الثامن طلائع الجيش برصيد 40 نقطة أما نادي سموحة فقد جاء بالمركز العاشر برصيد 38 نقطة.

وانحصرت الآن المنافسة على مقعد الهبوط بين 6 أندية هم: ” بتروجيت، الاتحاد السكندري، الجونة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي ووادي دجلة”.
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