وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.





وخلال اللقاء تم الترحيب بالسفير، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين والتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والعراق ووضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في إعادة إعمار العراق وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ( الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.



