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وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:24 م
وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير العراقي بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك
الدكتور محمد سعيد العصار - أرشيفية
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كريم وزيري
 
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.                                                                   

وخلال اللقاء تم الترحيب بالسفير، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين والتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والعراق ووضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في إعادة إعمار العراق وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ( الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.                                                                     

ومن جانبه أعرب السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة عن شكرة للمشاركة الفعالة والمتميزة  لوزارة الإنتاج الحربي بالجناح الخاص بها في معرض الدفاع الدولي بالعراق مؤكداً علي أن مصر بإمكانياتها ستكون عامل رئيسي ومهم في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني مشيراً على أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.
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