سعر الجنيه الإسترليني خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:18 م
الفجر الاقتصادي
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شهد سعر صرف الجنيه الإسترليني في التعاملات المسائية تراجعا جديدا اليوم الأربعاء، ليواصل تراجعه الملحوظ لليوم الثالث على التوالى، ويقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر للشراء بنحو 21.61 جنيها، ويقدم البنك التجارى الدولي CIB أقل سعر للبيع بما يعادل 21.74 جنيها، لتصبح أسعار صرف الجنيه الاسترليني وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى
22٫63 جنيها للشراء
22٫81 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21.25 جنيها للشراء
21.84 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.34 جنيها للشراء
6. 21 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.52 جنيها للشراء
21.74 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.34 جنيها للشراء
21.6 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.45 جنيها للشراء
21.7 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.35 جنيها للشراء
21.61 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى
22٫63 جنيها للشراء
22٫81 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة
21.25 جنيها للشراء
21.84 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB
21.34 جنيها للشراء
6. 21 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
21.52 جنيها للشراء
21.74 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد
21.34 جنيها للشراء
21.6 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية
21.45 جنيها للشراء
21.7 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس
21.35 جنيها للشراء
21.61 جنيها للبيع
سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
21.37 جنيها للشراء
21.62 جنيها للبيع
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