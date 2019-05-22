محافظ الدقهلية يشهد احتفالية ذكرى غزوة بدر بمسجد النصر (صور)

شهد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، اليوم الأربعاء، الاحتفال الديني لمديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى بمسجد النصرفى مدينة المنصورة بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد والشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف وحسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة ولفيف من قيادات ومشايخ الأوقاف وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.





وقال الشيخ طه زياده وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية إن المنهج الوسطي ودعوة الاسلام للتعايش والسماحة بين الشعوب والأديان المختلفة، وحب الوطن والدفاع عنه، وفضل جهاد النفس للبعد عن الشهوات والأهواء الشخصية،وإن رمضان شهر الانتصارات والفتوحات الكبرى في تاريخ المسلمين وليس وقتًا للكسل والخمول وأضاف أن غزوات الرسول إنما جاءت دفاعا عن وجود الوطن واستردادا لحق مغتصب وصدا لاعتداء على المسلمين.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن ان غزوة بدر علمت الشعوب والأمم فن الإدارة في الحروب كما كانت درسا مستفادا لانتصارات أكتوبر التي خاضها الجيش المصري ببسالة واقتدار ومازالت تدرس في علوم الحرب في العالم.





وأضاف زياده أن شهر رمضان لم يكن مانعا من القيام بما يجب القيام به وهذا ما وقع في غزوة بدر الكبرى فقد جرت في شهر رمضان وخرج لها المسلمون إلى خارج المدينة هناك في بدر حيث جرت أول معركة في الإسلام بين الرسول وأصحابه من المهاجرين والأنصار وبين الكافرين من قريش.



