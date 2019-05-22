وكيل أوقاف الفيوم ومديري الإدرات يناقشان استعداد المساجد وتهيئتها للمعتكفين في العشر الأواخر من رمضان

عقد الدكتور حسنى أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع بمديري الإدارات بالمديرية، لبحث سبل الاستعداد وتهيئة المساجد للمعتكفين فى العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم مؤكدا على تنفيذ تعليمات الوزارة بهذا الشأن، وقد تناول مع الحضور أيضا موضوع سكوك الأضاحى لهذا العام الهجرى 1440 هـ.





ثم تناول خلال الإجتماع عدة قضايا هامة على الساحة الفيومية وكيفية معالجتها وعدم الخوض خلف الشائعات الهدامة والإهتمام ببيوت الرحمن مبنى ومعنى.



