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مسلسلات رمضان 2019 .. حفل إفطار لأبطال "ولد الغلابة" و"فكرة بمليون جنيه"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:36 م
مسلسلات رمضان 2019 .. حفل إفطار لأبطال ولد الغلابة وفكرة بمليون جنيه
أحمد السقا
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الفجر الفني
 
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ينظم المنتج صادق الصباح حفل إفطار الأسبوع المقبل لأبطال مسلسلاته الدرامية التي انتجها هذا العام، وهم ولد الغلابة للفنان أحمد السقا ومسلسل " فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع ومسلسل " الهيبة العودة" للفنان تيم الحسن، وذلك بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ووجه الصباح الدعوة لأبطال مسلسلي ولد الغلابة وفكرة بمليون جنيه، حيث يسافر الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي والفنانة مي عمر ومحمد ممدوح هادي الجيار وباقي الأبطال، وكذلك الفنان على ربيع وصلاح عبدالله وصابرين وسهر الصايغ ووائل إحسان، لحضور حفل الإفطار والعودة لاستكمال المشاهد الأخيرة من المسلسل. 

وكان من المفترض أن ينظم الصباح الحفل بالقاهرة، إلا أنه اختار بيروت نظرًا لوجوده هناك وارتباطه ببعض الأعمال الخاصة، بجانب رغبته في أن يحضر الحفل عدد من أصدقائه وبعض المقربين الموجودين هناك.

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