صوفي تيرنر تنتقد عريضة إعادة تصوير الجزء الأخير من "Game of Thrones"

انتقدت النجمة العالمية الشهيرة ‏صوفي تيرنر العريضة التي صدرت لمطالبة شبكة "HBO" بإعادة إنتاج الموسم الأخير من مسلسل "‎،"Game of thrones حيث أوضحت قائلة: "أحترم الطاقم والكتاب والمخرجين الذين عملوا بلا كلل على مدى 10 سنوات، إنها صدمة بالتأكيد، لكن أعتقد أنهم قاموا بذلك لعدم رضاهم عن نهاية المسلسل".





ومن المعروف أنه ‏عشاق مسلسل الإثارة والتشويق الشهير "Game of Thrones" وقعوا على عريضة بموقع "Change" تطالب شبكة "HBO" التليفزيونية بإعادة تصوير الموسم الأخير مع كتاب جدد.





وحسب رأيهم فقصة الموسم الأخير لم تصل إلى ما كانوا يتوقعونه، وكان الهدف من الحملة في البداية جمع أكثر من مليون توقيع حتى تصل إلى فريق إنتاج المسلسل وجعلهم ينفذوا مطلبهم.



