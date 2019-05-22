عاجل.. بي إن سبورتس تعلن سعر اشتراك كأس أمم إفريقيا 2019

تنتظر جماهير كرة القدم موعد إنطلاق بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس كوبا أمريكا للاستمتاع بأحداث البطولتين ومشاهدة نجومهم المفضلين والذي سيتواجدوا مع منتخبات بلادهم.





وستنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا المستضيفة لها دولة مصر وذلك خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.





وستقام بطولة كوبا أمريكا في دولة البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو – 7 يوليو 2019 بحضور 12 منتخباً.





وفيما يلي أسعار اشتراكات باقة كأس أمم إفريقيا وكوبا أمريكا من شبكة قنوات "بي إن سبورتس":





- للمشتركين الحاليين (السارية أشتراكاتهم):أمم افريقيا (485ج) و(كوبا أمريكا 399ج) والبطولتين معاً (خصم 30% 684ج).





- للمشتركين الجدد والمنتهى أشتراكاتهم: أمم إفريقيا (570ج) وكوبا أمريكا (485ج) والبطولتين معًا (خصم 30% 684ج).