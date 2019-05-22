مسلسلات رمضان 2019.. حكايتي الحلقة 17.. "علي" يعثر على "داليدا" في منزل البارون

لم تشهد الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته ياسمين صبري، أي جديد على مستوى تطور الأحداث سوى عثور "على" على "داليدا".





وكانت الصدفة لعبت دورها مع "داليدا" حينما اختارت منزلها الجديد، لتجد أن أحد جيرانها هو "البارون" جد "على"، حيث لم يكن "البارون" على علم بأن هذه هي البنت التي كان يحدثه عنها حفيده "علي"، وأثناء زيارتها للبارون، بعد إصابته بنزلة برد وحرصها على إعداد الطعام له، تقابل "على" هناك ليعودا لبعضهما مرة أخرى.





وبعدما قامت "داليدا" بتصميم أول فستان للفنانة "مايا" انهال عليها الزبائن الذين أعجبهم تصميمها من داخل مصر وخارجها، لتشق طريقها في عملها الخاص، حيث إن الكثير من زبائن "فريدة عسل"، التي كانت تعمل "داليدا" لديها، ذهبوا إلى "داليدا"، وهو ما جعل "فريدة" تذهب لوالدة "علي" وتتفق معها على التخلص من "داليدا" ومحاولة إبعاده عنها مرة أخرى.





على جانب آخر فشلت محاولة "سعد" في الاستيلاء على نصيب شقيقه في المصنع، بعدما فشلت اللعبة التي اتفق مع المحاسبين على تنفيذها، حيث رفض "سليمان" إدخال شريك معهم على الرغم من الخسارة التي يحققها المصنع.





وظلت العلاقة بين "سليمان" و"البارون" غامضة، حيث اتضح من حلقة الأمس أن بينهما ثأرا أو شيئا شبيها لذلك، بعدما طلب "سليمان" من ولده "أدهم" الابتعاد عن "داليدا"، ولكن لم يتضح حتى الآن طبيعة العلاقة بينهما.



