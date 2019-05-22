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حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب المفصح عنه

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:26 م
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب المفصح عنه
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الفجر السعودي
 
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كشفت خدمة العملاء في حساب المواطن عن طريقة إدراج الراتب، متسائلا: "هل يتم إضافته شاملاً البدلات والعلاوات أم ما يتم الحصول عليه فقط من الصراف في بداية كل شهر!".

وقال حساب المواطن: "يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات/التقاعد" .

واعتمد حساب المواطن على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وأوضح أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، مشترطا عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

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