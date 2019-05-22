5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مزرعة موز بأبو رواش

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دفعت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مزرعة موز بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز كرداسة، ويواصل رجال الحماية المدنية المدنية، عمليات السيطرة على الحريق.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة موز بمنطقة أبو رواش، بمركز كرداسة.



وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخلفات أشجار موز، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.



وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.