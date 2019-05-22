مفتي الجمهورية: قرار الحرب يتخذ عن طريق ولي الأمر لا غيره (فيديو)

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن غزوة بدر كان فيها درس كبير جدًا لمن تجرأوا على النصوص الشرعية ويتخذوا قرار الحرب من أنفسهم، للتأكيد على أن قرار الحرب في يد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- رغم أنه شاور الصحابة حوله.



وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأربعاء، أن هذا يعني أن قرار الحرب في كل زمان ومكان بيد الدولة وولاة الأمور لأن هذا القرار خطير في مضامينه ومألاته.



وتابع، أنه خطير في مضامينه ثم النتائج المترتبة عليه، ولذا فهو يحتاج لتقدير الأمور الذي يخضع لتقدير كل زمن على حده، ولذلك قد يكون الحرب في هذا التوقيت يحتاج لرؤية أخرى غير ما كانت قبل ذلك، لأن الحرب الأن ليست كحرب الرسول في مضامينها وتبعتها وإنما الحرب مدمرة الآن، وينبغي أن تبني على رؤى سابقة لأجهزة مختلفة في الدولة.



وشدد، على أنه لا يخلو زمان أو مكان ما من أن قرار الحرب يتخذ عن طريق ولي الأمر والدولة لا غيره.

