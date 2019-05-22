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أكثر من مليون ناخب تونسي جديد قبل غلق باب التسجيل

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:25 م
أكثر من مليون ناخب تونسي جديد قبل غلق باب التسجيل
تونس
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وكالات
 
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فاق عدد المسجلين الجدد من الناخبين التونسيين أكثر من مليون ومئة ألف ناخب، قبل ساعات من غلق باب التسجيل اليوم الأربعاء.

وبدأت هيئة الانتخابات في تونس حملة منذ العاشر من أبريل الماضي بهدف تسجيل الناخبين غير المسجلين، والذين لم يشاركوا في انتخابات 2011 و2014 ويقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين ناخب.

وتنتهي فترة التسجيل الانتخابي الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء، بينما ستستمر فترة التسجيل الانتخابي حتى يوم الرابع من يوليو المقبل بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 نوفمبر.

وسينضم المسجلين الجدد إلى السجل الانتخابي الذي يضم خمسة ملايين و750 ألف ناخب، بحسب ما صرح به العضو في هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر اليوم.

وتطمح الهيئة الى كسر حالة العزوف على الاقتراع من فئات الشباب بشكل خاص. ويحق لكل من سنه 18 عاماً على الأقل الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وقال بوعسكر إن الهيئة ستدرس إمكانية التمديد في فترة التسجيل الانتخابي بهدف السماح لأكثر عدد ممكن من المواطنين من الحق في الاقتراع لا سيما بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.

وتشهد تونس هذا العام ثالث انتخابات لها منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 في خطوة جديدة لتعزيز التعددية والحكم الديمقراطي.
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