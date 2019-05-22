تغير ملحوظ بسعر الريال السعودي في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5/22/ 2019
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:28 م
الفجر الاقتصادي
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شهد سعر الريال السعودى خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء تراجعا ملحوظا،رغم ارتفاعه فى البنك المركزي،وسجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للشراء بنحو 4.53 جنيهًا، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 4.55 جنيهًا لتصبح أسعار صرف الريال السعودي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.60 جنيها للشراء
4.64 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.49 جنيها للشراء
4.55 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.48 جنيهًا للشراء
4.53 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.43 جنيهًا للشراء
4.57 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.52 جنيهًا للشراء
4.56 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.5 جنيهًا للشراء
4.56 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.51 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.51 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.5 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.60 جنيها للشراء
4.64 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.49 جنيها للشراء
4.55 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.5 جنيها للشراء
4.53 جنيها للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.48 جنيهًا للشراء
4.53 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.43 جنيهًا للشراء
4.57 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.52 جنيهًا للشراء
4.56 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.5 جنيهًا للشراء
4.56 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.51 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.51 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.5 جنيهًا للشراء
4.55 جنيهًا للبيع
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