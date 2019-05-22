الكاف يتسلم ملعب برج العرب الجمعة المقبل
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:18 م
هاني عصام
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يتسلم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشكل رسمي ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبل استعدادًا لنهائي الكونفدرالية الافريقية.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.
ويأتي تسلم الكاف لملعب برج العرب مبكرًا لوضع بعض الترتيبات الخاصة بالمباراة والتجهيزات المتعلقة بكبار الضيوف وحضور شخصيات هامة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الكاف.
يذكر أن الزمالك خسر بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي في لقاء الذهاب بين الطرفين.
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