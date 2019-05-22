الكاف يتسلم ملعب برج العرب الجمعة المقبل

يتسلم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشكل رسمي ملعب برج العرب يوم الجمعة المقبل استعدادًا لنهائي الكونفدرالية الافريقية.





ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.



