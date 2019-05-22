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تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:19 م
تعرف على شروط الحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن
وزارة التضامن الاجتماعي
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آيات عامر
 
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ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي.

تتمثل شروط الحصول على المساعدة كالتالي:

1_ مصري/ مصرية

2_ الإصابة بمرض مزمن

3_ إثبات عدم كفاية الدخل

4_ تقرير طبي بالحالة

وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:

_  طلب للحصول على المساعدة

_ صورة البطاقة

_ تقرير طبي بالمرض

_ بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني

وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي:

- تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها.

- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.

- يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.

- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.

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