تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن

ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي.





تتمثل شروط الحصول على المساعدة كالتالي:





1_ مصري/ مصرية





2_ الإصابة بمرض مزمن





3_ إثبات عدم كفاية الدخل





4_ تقرير طبي بالحالة





وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:





_ طلب للحصول على المساعدة





_ صورة البطاقة





_ تقرير طبي بالمرض





_ بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني





وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي:





- تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها.





- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.





- يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.





- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.



