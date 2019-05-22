تعرف على شروط الحصول على مساعدة "علاج" من وزارة التضامن
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:19 م
آيات عامر
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ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مساعدة علاج من وزارة التضامن الاجتماعي.
تتمثل شروط الحصول على المساعدة كالتالي:
1_ مصري/ مصرية
2_ الإصابة بمرض مزمن
3_ إثبات عدم كفاية الدخل
4_ تقرير طبي بالحالة
وتتضمن المستندات المطلوبة ما يلي:
_ طلب للحصول على المساعدة
_ صورة البطاقة
_ تقرير طبي بالمرض
_ بيان بالدخل أو بیان بالموقف التأميني
وتشمل إجراءات المواطن للحصول على المساعدة ما يلي:
- تقديم طلب بإدارة خدمة مواطنين بمديرية التضامن التابع لها.
- تقديم المستندات الدالة على الحاجة للمساعدة.
- يتم إجراء بحث اجتماعي من قبل الوحدة الاجتماعية.
- إرسال البحث لمؤسسة التكافل الاجتماعي للبت في صرف المساعدة ومدى انطباق الشروط.
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