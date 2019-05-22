الأمن العام يحذر من حمل الأسلحة بالحرمين الشريفين وساحاتهما

حذر الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، من حمل الأسلحة كافة أنواعها الحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطقة المحيطة بهما.

وقال الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أخي المعتمر ..تحظر الأنظمة حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطق المحيطة بهما.

وأضاف: "في حال ملاحظتك ذلك نأمل إبلاغ أقرب رجل أمن".