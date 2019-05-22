الأمن العام يحذر من حمل الأسلحة بالحرمين الشريفين وساحاتهما
الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:13 م
الفجر السعودي
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حذر الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، من حمل الأسلحة كافة أنواعها الحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطقة المحيطة بهما.
وقال الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أخي المعتمر ..تحظر الأنظمة حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطق المحيطة بهما.
وأضاف: "في حال ملاحظتك ذلك نأمل إبلاغ أقرب رجل أمن".
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