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الأمن العام يحذر من حمل الأسلحة بالحرمين الشريفين وساحاتهما

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:13 م
الأمن العام يحذر من حمل الأسلحة بالحرمين الشريفين وساحاتهما
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الفجر السعودي
 
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حذر الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، من حمل الأسلحة كافة أنواعها الحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطقة المحيطة بهما.

وقال الأمن العام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أخي المعتمر ..تحظر الأنظمة حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطق المحيطة بهما.

وأضاف: "في حال ملاحظتك ذلك نأمل إبلاغ أقرب رجل أمن".

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