قبل موقعة اليوم.. 57 لاعبا تقمصوا دور "العميل المزدوج" بين الأهلي والإسماعيلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

ودائما ماتشهد مواجهة الأهلي والإسماعيلي متعة وإثارة كروية خاصة، لاسيما وأن اللقاء الأبرز في تاريخ الكرة المصرية جمع بين الفريقين في موسم 2002 وانتهى بتعادل الفريقين 4-4.

ويرتبط الشياطين الحمر مع الدراويش بعلاقات قوية جسدتها رحلة 57 لاعب ارتدى كل منهما قميص الناديين منذ انطلاق مسابقة الدوري العام .

وهنا يستعرض "الفجر الرياضي" أشهر اللاعبين الذين لعبوا للأهلى والاسماعيلى قبل موقعة اليوم ..

1_ رفعت حسنين ريعو

2- عبد العزيز صالح

3- هانى مصطفى

4- عادل ابو جريشة

5- حمادة المصرى

6-عاطف السمرى

7- محمود جابر

8- أسامة عباس

9- خالد دندش

10- محمد حشيش

11- حمادة يونس

12- ايهاب جلال .. حارس المرمى

13- احمد حسن

14- مجدى طلبة

15- احمد سامى

16- احمد رجب

17- احمد سراج

18- خالد بيبو

19- محمد شرف

20- سامى قمصان

21- محمد بركات

22- إسلام الشاطر

23- محمد عبدالله

24- عماد النحاس

25- احمد فتحى

26- سيد معوض

27- هانى سعيد

28- محمد فضل

29- احمد سمير فرج

30- احمد صلاح حسنى

31- محمود شيكو

32- محمد جودة

33- رامى عادل عبد الهادى

34- محمد عبد ربه فيليكس

35- روبرت اكوراى

36- محمد ابراهيم حجازى

37- احمد صديق

38- شريف عبد الفضيل

39- عصام الحضرى

40- مصطفى طلعت

41-احمد ابو مسلم

42- ابراهيم سعيد

43- شادى محمد

44- عبد الله السعيد

45- امير سعيود

46- مسعد عوض

47- احمد خيرى

48- احمد العش

49- جون انطوى

50- عبد الحميد شبانة

51 – مصطفى عفروتو

52 – احمد حجازى

53 – كريم بامبو

54- عمرو السوليه

55- شريف حازم

56- حمادة مرزوق

57-مروان محسن

ويعد أبرز اللاعبين الذين لعبوا للأهلي أولاً ثم انضموا للإسماعيلي هم: "سامي قمصان، عصام الحضري، مجدي طلبة، روبرت أكوري، هاني سعيد، إبراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد فليكس، أحمد سمير فرج، أحمد صلاح حسني، أحمد أبو مسلم".

على الجانب الأخر أبرز اللاعبين الذين لعبوا للدراويش ثم انضموا للقلعة الحمراء هم: "خالد بيبو، عبد الله السعيد، أحمد حسن، شريف عبد الفضيل، أحمد حجازي، محمد بركات، إسلام الشاطر، أحمد فتحي، جون أنطوي، عمرو السولية، مروان محسن، عماد النحاس، سيد معوض".